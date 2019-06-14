الدوري الفرنسي: سان جيرمان يواجه نيم في الافتتاح

يبدأ باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسمين الماضيين، في ضيافة نيم، تاسع الموسم المنتهي في نهاية الأسبوع الثاني من أغسطس (آب)، حسب البرنامج الذي أذاعه اتحاد اللعبة اليوم الجمعة.
وتقام مباراة قمة في الجولة الافتتاحية تجمع بين ليون الثالث، وموناكو وصيف بطل الموسم قبل الماضي الذي تفادى الهبوط في الموسم الفائت مكتفياً بالمركز السابع عشر.
ويحل سان جيرمان ضيفاً على ليون في الجولة 6، ويستضيف مرسيليا الخامس في الجولة 11، في حين ينتقل إلى ملعب فيلودروم التابع لمرسيليا في الجولة 30.
أما مباراة مرسيليا-ليون فستكون في الجولة 13.
من جانبه، يحل ليل الوصيف ضيفاً على البطل في ملعب بارك دي برانس في الجولة 14، بينما تقام مباراة الإياب على ملعبه بيار موروا في الجولة 25.
مباريات الجولة الأولى أيام 9 و10 و11 أغسطس (آب):
أنجيه – بوردو
بريست – تولوز
ديغون – سانت إتيان
ليل – نانت
مرسيليا – رينس
موناكو – ليون
مونبلييه – رين
نيس – أميان
باريس سان جيرمان – نيم
ستراسبورغ – متز
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