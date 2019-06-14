واجو: أمم أفريقيا ستكون سبباً للعب بجانب ميسي

أكد اللاعب السنغالي الدولي موسى واجو اليوم الجمعة، أنه عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، يثق في أنه سيعود ليشكل أحد ركائز الفريق الأول لبرشلونة الأساسي، الذي شارك معه في الموسم الماضي قبل أن يلعب الموسم الحالي مع فريق الناشئين.

وقال اللاعب في رسالة متاحة للجماهير على الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني: “عندما أعود في أغسطس (آب)، أرغب في التدرب واللعب بشكل مستمر مع هذه المجموعة، سأحارب من أجل تحقيق ذلك، أمامي بطولة الأمم الأفريقية وفترة الإعداد ما قبل الموسم المقبل ليروني خلالها إذا سارت الأمور بشكل جيد”.

وتحدث واجو حول موسمه الأول مع البلاوغرانا قائلاً: “عامي الأول مع برشلونة لم يكن هادئاً، اضطررت أولاً الانتظار لمدة 3 أشهر للحصول على تصريح العمل الخاص بس وبعد ذلك تعرضت للإصابة في العضلة الضامة، ومن ثم تعرضت للطرد بعد دفعي لمشجع سخر مني ووجه لي إهانات عنصرية بعد الخسارة مع فريق برشلونة (ب)، قمت بالاعتذار ولكن يبدو أن هذه النوعية من المشجعين ليس لديهم ما يفعلوه في المدرجات”.

وبعد هذه البداية الصعبة حظى الدولي السنغالي بفرصة اللعب مع الفريق الأول في نهاية الموسم الذي أعلن فيه برشلونة بطلاً، وصرح: “أشعر بالفخر للعب في أفضل نادي بالعالم، لأن إيتو وكيتا ويايا توريه جعلوني أحلم بهذا منذ الصغر”.

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وعندما وقع واجو لنادي برشلونة وهو في عمر الـ19 قادماً من فريق إيوبين البلجيكي، كان يعلم أنه سيشارك مع الفريق الأول إذا قدم مباريات جيدة مع فريق برشلونة (ب).

وتذكر اللاعب الشاب أنه عندما وصل للفريق تمكنت نكات كل من بيكيه وسواريز من تخفيف الضغط الكبير الذي كان يشعر به.

وبالتدريب مع كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي، قال واجو إن مستواه يتطور يوماً بعد يوم وبالتأكيد سيفوز لكونه داخل الفريق.