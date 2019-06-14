رسميًا.. إيهاب الألفي مديراً فنياً لمنتخب سيدات السلة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، تولية مهام تدريب المنتخب الوطني للفريق الأول سيدات إلى إيهاب الألفي المدير الفني السابق لفريق الأهلي، ويعاونه في الجهاز الفني كل من طارق صبحي ومحمد شوقي مساعدين ومشيرة عبدالعظيم ونورهان أحمد.



ودخل المنتخب الأول لكرة السلة سيدات في معسكر مغلق بالإسكندرية صباح الخميس يستمر حتى 17 يونية الجاري، وتتجه بعثة المنتخب للقاهرة لاستكمال المعسكر حتى يو 23 من الشهر ذاتة قبل موعد السفر مباشرةً إلى أوغندا للمشاركة في تصفيات البطولة الإفريقية. وتقام التصفيات يوم 24 من يونية

الجارى بـ أوغندا، وتعد التصفيات مؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، وكذلك البطولة الأفريقية التى ستقام بالسنغال، وحقق الألفي مع الأهلي في الفترة الأخيرة تسع بطولات في آخر ثلاث سنوات.وعلى جانب آخر، دخل منتخب مصر لرجال السلة معسكر مغلق بالقاهرة صباح أمس الجمعة تحت قيادة عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول للمنتخب ومعاونيه في الجهاز الفني كلًا من: أحمد فوزي ووسام جابر مدربين مساعدين وإسلام جمعة طبيب الفريق ومعتز عبدالفتاح مخطط أحمال ومحمد ربيعوسامح صلاح إدارين ووائل لطفي مدير منتخبات ، ويستمر المعسكر حتى 23 يونيو الجارى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية بـ أوغندا .وكان المنتخب قد أقام معسكر بالإسكندرية ، سبقه معسكر بالقاهرة أيضًا، استعدادا للتصفيات الأفريقية و كذلك بطولة الأفرو كان.



ومازال الغموض يسيطر على موقف عاصم مرعى لاعب منتخب السلة، الذى كان محترفا فى بينار كارسياكا التركى، من حيث المشاركة مع الفراعنة فى معسكر الإعداد للتصفيات الأفريقية من عدمه فى ظل الإصابة التى يعانى منها.

ويواصل اللاعب الخضوع لعملية التأهيل منذ العودة الى القاهرة نهاية مايو الماضى، ويعانى مرعى من إصابة فى الركبة، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبى موعد انضمامه للمنتخب بعد انتهاء التأهيل الذى يخضع له.