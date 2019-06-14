بالصور .. أعضاء لجنة الشباب والرياضة يتفقدون استاد الإسماعيلية قبيل تسليمه للكاف

زار وفد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالاسماعيلية اليوم الجمعة استاد الإسماعيلية لتفقد التجهيزات الأخيرة قبيل تسليم الاستاد للكاف خلال الساعات القليلة القادمة .
وكان في استقبالهم اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية وضم الوفد أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان برئاسة النائب المهندس أشرف رشاد والنائب محمود حسين وكيل اللجنة يرافقهم المهندس عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب وفتحى ندا النقيب العام للمهن الرياضية وعضو البرلمان وجميع أعضاء لجنة الشباب والرياضةوالنقابة العامة للمهن الرياضية بحضور محمد شيحة المنسق العام لمجموعة الاسماعيلية بالبطولة والدكتورنادر شلبى نقيب المهن الرياضية بالاسماعيلية وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.
و أشاد رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بما شاهدوه خلال الزيارة من تجهيزات واستعدادات والمستوى الطيب لأعمال التجميل والتطوير التى تم تنفيذها بالاستاد استعدادا لاستقبال تلك البطولة، كما أكد أن هذه البطولة ستسهم فى استعادة مصر لريادتها فى القارة السمراء مرة أخرى بصفتها تستضيف أهم فعاليات في القارة الأفريقية وتجعل من أهم محافظتها
ولفت إلى أن هذه البطولة سيكون لها عائد تسويقي علي السياحه كبير جدا ، خاصة أن كل العالم ينتظر هذه البطولة حبا وعشقا في الكرة.
كما أكد أنه لا شك على الاطلاق فى أن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فى نسختها الـ 32 فى مصر خلال تلك الفترة له عدة مكاسب كبيرة لمصر وترسيخا لوضعها الطبيعى فى رئاسة القارة الأفريقية .
ومن جهته أكد محافظ الاسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى تقديم كافة سبل الدعم اللازم والمساندة للبطولة وبذل أقصى الجهود من أجل رفع أسم مصر عالميا ودوليا .
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