ديربي كاونتي يحدد سعرًا لتشيلسي مقابل لامبارد

حدد نادي ديربي كاونتي الإنجليزي، القيمة المالية للتخلي عن فرانك لامبارد المدير الفني للفريق، في حالة رغب تشيلسي في التعاقد معه لقيادة الفريق فيالموسم المقبل.
وأكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن ديربي كاونتي طلب 4 ملايين جنيه إسترليني، في حالة رغبة تشيلسي
الجدير للذكر أن تشيلسي لم يتقدم بطلب رسمي للتعاقد مع لامبارد، لكن الأمر أصبح قريبا جدًا بعدما رحل ماوريسيو ساري مدرب البلوز إلي يوفنتوس لقيادة البيانكونيري في الموسم الجديد.
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