طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا الودية استعدادا لأمم إفريقيا

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا الودية التي ستقام بعد غد الأحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية، في ختام استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورئيس اللجنة المكلفة بتنظيم المباراة أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 30 ألف مشجع للمباراة.

وأوضح أن اللجنة حددت سعر التذكرة الموحدة ب

40 جنيها والدرجة الأولى ب 120 جنيه.

ولفت إلى أن إداراة ستاد برج العرب قد حددت البوابات 5 و6 و7 لدخول حاملي التذكرة الموحدة، وبوابة 3 لدخول حاملي الدرجة الأولي والمقصورة الرئيسية وبوابة 2 لدخول الفرق والحكام والإعلام وجماهير الفريق الضيف.