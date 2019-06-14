ريال مدريد يعلن عن موعد تقديم صفقته الجديدة

أعلن نادي ريال مدريد موعد تقديم للاعبه الجديد، البرازيلي رودريجو سيلفا جويس، للجماهير ووسائل الإعلام.
ويقدم ريال مدريد رودريجو الثلاثاء المقبل، على أن يصل البرازيلي إلىإسبانيا الإثنين المقبل، بعدما ودع فريقه سانتوس وجماهيره.
وكان الميرنجي تعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش قادما من بايرن
الجدير للذكر أن ريال مدريد سيقدم الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، الأربعاء المقبل، والذي تم التعاقد معه من صفوف ليون مقابل 48 مليون يورو مؤخرًا.
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