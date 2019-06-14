الأهلي يوضح أسباب فشل صفقة علي زين

كشفت مصادر بالنادي الأهلي عن أن الطلبات المالية الكبيرة وراء عدم حسم التعاقد مع علي زين لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد والذي يلعب لصفوف نادي الشارقة الإماراتي.
وأشارت المصادر إلى أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع ناديه الإماراتي يستمر لنهاية الموسم القادم، فضلا عن أن القيمة الإجمالية المتوقعة للصفقة تبلغ رقما كبيرا ، هو ما
ويسعى بعض الوسطاء إلى تقريب وجهات النظر، في ظل الرغبة بالحفاظ على الاستقرار داخل فرق النادي المختلفة، مع التأكيد على القيمة الفنية الكبيرة لعلي زين كأحد أبناء النادي.
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