اخبار الرياضه

الأهلي يوضح أسباب فشل صفقة علي زين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت مصادر بالنادي الأهلي عن أن الطلبات المالية الكبيرة وراء عدم حسم التعاقد مع علي زين لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد والذي يلعب لصفوف نادي الشارقة الإماراتي.

 

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع ناديه الإماراتي يستمر لنهاية الموسم القادم، فضلا عن أن القيمة الإجمالية المتوقعة للصفقة تبلغ رقما كبيرا ، هو ما

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
قد يحدث حساسية بين اللاعبين بسبب قيمة العقود.

 

ويسعى بعض الوسطاء إلى تقريب وجهات النظر، في ظل الرغبة بالحفاظ على الاستقرار داخل فرق النادي المختلفة، مع التأكيد على القيمة الفنية الكبيرة لعلي زين كأحد أبناء النادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يوضح أسباب فشل صفقة علي زين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا