صورة.. محمد صلاح يداعب طارق حامد على طريقته الخاصة

داعب النجم الدولي المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، طارق حامد خلال معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية. استعدادا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية. حرص صلاح على نشر صورة رفقة طارق حامد خلال التدريب الصباحي للمنتخب الوطني بالجيم. وتفاعلت جماهير الزمالك مع الصورة التي نشرها صلاح ملقبين طارق بالأسد بعد أدائه الرائع أمام تنزانيا.

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