رئيس الوحدة يعلق على فترة قيادة ميدو للفريق

تحدث حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي السابق، على فترة تولي أحمد حسام ميدو القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المنتهي.
وقال خيمي في تصريحات تليفزيونية، "ميدو من المدربين المميزين ولا أحد ينكر ذلك، إلا أن جماهير الفريقخط أحمر، وجاءت إقالته بعد تغريدته أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي السعودي".
وتم إقالة ميدو عن تدريب الوحدة في شهر مارس الماضي، بعد الهجوم على أحد جماهير
وأنهى فريق الوحدة موسمه المنصرم في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وبرصيد 42 نقطة، من الفوز في 12 مباراة والهزيمة في مثلهم، بينما تعادل في 6 آخرين.
جدير بالذكر أن ميدو يتولي القيادة الفنية لنادي مصر المقاصة استعدادا للموسم المقبل.
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