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مدرب البرازيل يكشف تأثيرغياب نيمار على السامبا في كوبا أمريكا

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قلل المدير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، من تأثيرغياب النجم الكبير دا سيلفا ،على فريقه في بطولة كوبا أميركا التي ستنطلق صباح الأحد المقبل بتوقيت القاهرة بالبرازيل.

وقال تيتي تحدثت مع نيمار وقلت له:أعرف أنك ستتعافى سريعاً، حيث يتم التحدث معه عن خارج المنتخب أكثر من داخله .

ونفى تيتى وجود تغييرات في الأسماء بتشكيلة فريقة في وسط الملعب امام بوليفيا في

أولى لقاءات البطولة ، مشيرا إلى أنه يرغب في منح كوتينيو مساحة أكبر، فكل لاعب له صفاته التي تميزه وكوتينيو لديه فرصة للتألق.

وألمح مدرب البرازيلي الى أن لاعب فريقه، أرثر ميلو، الذي لم يتعاف بعد من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، لن يلحق بمباراة بوليفيا.

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واعترف تيتي أن منتخب بلاده سيتعرض لضغط كبير كونه يخوض

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البطولة على أرضه ووسط جماهيره، وعلينا أن نتحلى بفكر إيجابي وأن نتطور، هناك أيضا عامل المفاجأة.

كما أعترف تيتي بوجود منتخبات أخرى غير البرازيل مرشحة بقوة للفوز بكوبا أميركا هذا العام حيث قال: الأرجنتين وأوروجواي وكولومبيا مرشحون بالنظر إلى تاريخهم، وهناك منتخبات أخرى مثل فنزويلا التي تقوم بعمل جيد منذ فترة طويلة،و كل منتخب له حظوظه.

وتبدأ البرازيل مشوارها في كوبا أميركا المقبلة بلقاء بوليفيا بعد ساعات

وعن هذا اللقاء تحدث تيتي قائلا: بوليفيا فريق متوازن، يقوم بخلق الفرص عندما يمتلك الكرة ويدافع بشكل جيد عندما يفقدها.

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