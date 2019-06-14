رسميًا.. جنوى يعين اندرياتزولي مدربًا للفريق الأول

أعلن نادي جنوى الإيطالي تعين أوريليو أندرياتزولي مديرًا فنيًا للفريق للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب تشيزاري برانديلي. تشيزاري برانديلي. وجاء تعيين المدرب أملا في تحقيق نتائج مميزة في الموسم المقبل بعدما قدم النادي نتائج سيئة في الموسم الحالي وكاد أن يهبط قبل أن يضمن البقاء في الأسابيع الأخيرة من الدوري.

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