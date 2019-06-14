الأرجنتين تخسر حارسها قبل انطلاق "كوبا أمريكا"

لم تنطلق بطولة كوبا أمريكا 2019 بعد، لكن المشكلات بدأت تواجه المنتخب الأرجنتيني، بعد إصابة حارس مرماه إستيبان أندرادا، الذي تقرر خروجه من القائمة المكونة من 23 لاعبا.



وكان أندرادا، طبقا لما كشفته صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، اليوم الجمعة، قد تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، أول أمس الأربعاء.



وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان: "لقد تعرض (أندرادا) لكدمة في الركبة أسفرت عن تورم كبير، ولن يكون قادرا على المشاركة في كوبا أمريكا".



وتابع: "سنقدم مذكرة لكونميبول (اتحاد الكرة لأمريكا الجنوبية) من أجل السماح لنا بضم لاعب بديل، والذي سيكون خوان موسو".



وتقرر استبعاد أندرادا، حارس بوكا جونيورز الأرجنتيني، الذي كان ينافس فرانكو أرماني على مركز الحارس الأساسي للمنتخب، وتم استبداله بخوان موسو، حارس مرمى أودينيزي.



يذكر أن المنتخبات المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، لديها الحق في إجراء تغييرات في قوائمها، قبل 24 ساعة من مبارياتها الأولى في دور المجموعات.



وتخوض الأرجنتين أولى مبارياتها في البطولة أمام كولومبيا، مساء غد السبت.



المصدر: موقع كورة