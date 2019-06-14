اونلاين | مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر اليوم 26-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر اليوم 26-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع منتخب نيجيريا بقيادة مدربه الألماني "جيرنوت روهر" لاستعادة أمجاده الإفريقية علي أرض الفراعنة وذلك خلال بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من الحادي والعشرين من يونيو الجاري وحتي التاسع عشر من يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

منتخب نيجيريا شارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا 17 مرة سابقة قبل النسخة القادمة التي تستضيفها مصر، ونجح في حصد لقب البطولة القارية 3 مرات أعوام 1980، 1994، 2013، وغاب منتخب النسور الخضراء عن المشاركة في النسخة الماضية من البطولة "كان 2017" التي استضافتها الجابون، ويرغب في العودة للمنافسة بقوة على لقب البطولة في هذه النسخة وحصد رابع ألقابه الإفريقية.

يلعب منتخب نيجيريا ضمن مجموعة سهلة نسبيًا هي المجموعة الثانية والتي تضم معه منتخبات بوروندي والذي يخوض أمامه مباراة افتتاح مشواره بالبطولة يوم 22 يونيو المقبل، ومنتخب غينيا الذي يلعب معه بالجولة الثانية يوم 26 يونيو، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب مدغشقر يوم 30 يونيو 2016.

قائمة منتخب نيجيريا في بطولة أمم إفريقيا:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي)

الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني).

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الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلسبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا) - بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – –صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني).

الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جالاتا سراي التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي).

موعد مباراة منتخب نيجيريا ضد منتخب غينيا في بطولة أمم إفريقيا (كان 2019):-

بث مباشر وحصري كورة لايف، كورة ستار رابط يوتيوب بدون تقطيع – بث مباشر مباراة نيجيريا ضد غينيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة امم إفريقيا CAN 2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد "الاسكندرية" والذي يستضيف مباريات المجموعة الثانية بالبطولة والتي تضم معهما منتخبي بورندي ومدغشقر، ويمكنكم متابعة بث مباشر مباراة نيجيريا وغينيا عبر رابط الاسطورة مشاهدة مجانية كورة ستار، كورة لايف، مشاهدة عبر قنوات بي إن سبورت بدون تقطيع.

تاريخ مواجهات منتخب نيجيريا مع نظيره منتخب غينيا:

لا يرجح التاريخ كفة منتخبًا علي حساب الآخر في مواجهات نيجيريا وغينيا، حيث سبق وتقابل المنتخبين في 14 مواجهة سابقة، في مختلف البطولات، فاز كل منتخب بـ 4 مباريات، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات بينهما، وكانت أول مواجهة جمعت بين المنتخبين في 27 يوليو 1963 في تصفيات كأس الأمم الافريقية وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

مشاهدة مباشرة – تابع بث مباشر وحصري لمباراة (نيجيريا × غينيا) في المجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا 2019 البث المباشر كورة ستار – يلا شوت – كورة لايف مباراة نارية منتخب نيجيريا ضد منتخب غينيا في مواجهة خارج التوقعات تنطلق في تمام الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، وسيتم نقل المباراة عبر قنوات bein sports الرياضية، كما يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر موقعنا بدون تقطيع.