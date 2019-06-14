اونلاين | مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم 26-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

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يجتمع 24 منتخبًا إفريقيًا على أرض الأهرامات "مصر" خلال الفترة من الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري وحتي التاسع عشر من يوليو المقبل، للتنافس على الفوز بلقب "الأميرة السمراء" في النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، في نسخة استثنائية تقام في الصيف للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية منذ انطلاقها عام 1957.

منتخب مصر صاحب الأرض والضيافة، يخوض غمار منافسات البطولة القارية، ضمن المجموعة الأولي التي تضم معه منتخبات( جمهورية الكونغو الديمقراطية – زيمبابوي – أوغندا)، طامحًا للفوز باللقب الثامن في تاريخ مشاركاته بالبطولة ليواصل انفراده برقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب الإفريقي، حيث حصد اللقب 7 مرات سابقة أعوام 1957، 1959، 1986، 2006، 2008، 2010.

ويخوض منتخب مصر منافسات بطولة أمم إفريقيا (كان 2019) بقائمة مكونة من:-

حراس مرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمد الشناوي (الأهلي).

مدافعون: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، أحمد أيمن منصور وعمر جابر (بيراميدز)، أيمن أشرف (الأهلي)، علي أحمد "غزال " (فيرنس البرتغالي)، محمود علاء ومحمود حمدي "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدي (الإسماعيلي).

لاعبو وسط: وليد سليمان (الأهلي)، عبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، طارق حامد (الزمالك)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

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مهاجمون: أحمد علي كامل (المقاولون العرب)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، مروان محسن (الأهلي)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني).

يفتتح منتخب مصر مبارياته في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، بينما يصطدم منتخبنا الوطني بنظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم 26 يونيو الجاري، ويختتم مبارياته في دوري المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا يوم 30 يونيو.

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ويتطلع منتخبنا الوطني بقيادة مدربه المكسيكي خافيير أجيري لتحقيق الفوز في مباراته ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لحصد 3 نقاط جديدة تقربه من حسم تأهله للدور التالي من بطولة أمم إفريقيا 2019، متسلحًا بكوكبة من أبرز النجوم المحترفين بالدوريات الأوروبية في مقدمتهم نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والذي توج مؤخرًا بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة الريدز، ويأمل للتتويج بكأس إفريقيا مع منتخب بلاده ليعزز فرصه في التواجد ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية هذا العام.

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ويتفوق منتخب مصر على نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية تاريخيًا، حيث سبق وتقابل المنتخبين في 11 مواجهة سابقة، بواقع (مباراتين فق تصفيات كأس العالم – 3 مباريات بكأس أمم إفريقيا – مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا – 4 مباريات ودية)، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو الفراعنة 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا.

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