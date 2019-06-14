اونلاين | مشاهدة مباراة جنوب افريقيا وناميبيبا بث مباشر اليوم 28-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة جنوب افريقيا وناميبيبا بث مباشر اليوم 28-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعيش جماهير كرة القدم المحبة للمستديرة الأفريقية حالة صمت ما قبل "العاصفة" كما يقولون حيث تفصلنا ساعات قليلة عن مشاهدة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها ملاعب جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم وينتظر أن تشهد تلك البطولة مشاهدات عالية.

وستكونوا متابعينا الكرام في الجولة الثانية من دور المجموعات على موعد مع مباراة قوية ستجمع بين جنوب أفريقيا وناميبيبا المتواجدين في المجموعة الرابعة في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي ستشهد مشاهدات عالية من جمهور الأميرة الأفريقية.

وستنطلق مباراة جنوب أفريقيا مع ناميبيا على ملعب الإنتاج الحربي يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2019 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

وتضم المجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا كلا من؛ المغرب وساحل العاج وناميبيا وجنوب أفريقيا ولك من المتوقع أن يتأهل من تلك المجموعة منتهبي الأفيال وأسود الأطلس نظراً لوجود عناصر متنيزة ينشطون في الدوريات الأوروبية ويقدمون مستويات عالية.

- وفيما يلي قائمة منتخب جنوب أفريقيا:

حراسة المرمى: دارين كييت (بيدفيست ويتس) – رونين ويليامز (سوبر سبورت يونايتد) – بروس بفوما (كايزر تشيفز).

خط الدفاع: دانييل كاردوسو وراماهلوي مافهليلي (كايزر تشيفز) – تيولاني هلاتشوايو وسيفسو هيلانتي (بيدفيست ويتس) – إينوسينت مايلا (أورلاندو بيراتيس) – تانسانكا ماكيزي (كيب تاون).

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خط الوسط: بونجاني زينوجو (أميان الفرنسي) – ديان فورمان (سوبر سبورت) – كامويلو موكونجو (برينتفورد الإنجليزي) – تياني مابوندا وتيمبا زواني وهلومبو كيكانا (صن داونز) – تيولاني سيريرو (فيتسه الهولندي) – تيمنكوسي لورش وسيفسو هيلانتي (أورلاندو بيراتيس).

خط الهجوم: ليبو موتيبا (ستراسبورج الفرنسي) – بيرسي تاو (سانت جالين السويسري) – لارس فيلديوك (سبارتا براج التشيكي) – ليبوجانج مابوي وسيبسيسو فلاكازي (صن داونز).

- قائمة منتخب ناميبيا لأمم أفريقيا 2019:

حراسة المرمى: راتاندا مبازوفارا (أفريكان ستارز الناميبي) ولويد كازوبا (مكابي جوهانسبرج) وماكس مبافيا (جولدن أروز الجنوب أفريقي)

خط الدفاع: رايان نايمبي (بلاكبيرن الإنجليزي) ولاري هوريب (تورا ماجيك الناميبي) و دينزيل هوسيب (هاي لاند بارك الجنوب أفريقي) وإيفان كامبيربا(أفريكان ستارز الناميبي) وتشارليز هامبيرا (باروكا الجنوب أفريقي)ورايان هاناموب (جومو كوزموس الجنوب إفريقي) وأنانياس جيبهارد (باروكا الجنوب إفريقي)

خط الوسط :أبسالوم ليمبوندي (تايجر وينهود الناميبي) وويلي ستيفانوس (بدون ناد) وبيتروس شيتيمبي (لوساكا ديناموز الزامبي) ورونالد كيتجيري (أفريكان ستارز الجنوب أفريقي) وداينامو فريدريكس (بلاك ستارز الناميبي) ومارسيل باباما (جامعة ناميبيا)ومانفريد ستارك (كارل زيس الإسباني)وديون هوتو (بيدفيست الجنوب أفريقي) وإيتاموانا كيمويني (داو سيتي الأثيوبي)

خط الهجوم: بينسون شيلونجو (الإسماعيلي المصري) وبيتر شوليلي (هاي لاند بارك الجنوب أفريقي) وجوسلين كاماتوكا (كاب يونايتد الجنوب إفريقي)وإيزاسكار جوريراب (إف سي لايف فايترز الجنوب أفريقي).

وستكون مباراة جنوب أفريقيا مع ناميبيا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت ماكس 1 ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا وناميبيا بث مباشر وأيضا جميع مباريات أمم أفريقيا كورة لايف البث المباشر يوتيوب عبر موقع الخليج 365 الرياضي.