اونلاين | مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر اليوم 29-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر اليوم 29-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نحو ملاعب جمهورية مصر العربية من أجل الاستمتاع بمشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستقام على أرضها من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو ويمكنكم متابعينا الكرام متابعة أحداث البطولة عبر موقع الخليج 365 الرياضي مباشرةً ومجاناً.

وستكون مباراة الكاميرون وغانا محل متابعة ومشاهدة عالية من الجماهير الإفريقية خصوصاً إنها ستجمع بين منتخبين من العيار الثقيل وكل منتخب يضم في صفوف نجوم كبار ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى كما إنهم من المرشحين لحصد اللقب هذا العام.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع غانا يوم 29 يونيو الجاري على ملعب الاسماعيلية في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت دولة الإمارات وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وتضم المجموعة السادسة في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 كلاً من؛ بنين وغانا والكاميرون وغينيا بيساو ويتوقع أن يتأهل من تلك المجموعة منتخبي غانا والكاميرون نظراً لقوة عناصرهما وخبرات اللاعبين.

مواعيد مباريات الكاميرون وغانا في دور المجموعات:

الكاميرون: ضد غينيا بيساو 25/6 - ضد غانا يوم 29/6 - ضد بنين يوم 2/7.

غانا: ضد بنين يوم 25/6 - ضد الكاميرون 29/6 - ضد بنين 2/7.

قائمة منتخب الكاميرون لبطولة أمم أفيريقا 2019:

حراسة المرمى: اندريه اونانا (اياكس امستردام) - فابريس أوندوا (أوستند البلجيكي) - كارلوس كاميني (فنربخشه التركي).

خط الدفاع: كولينز فاي (ستاندارد لييج البلجيكي) - مايكل نجادو - نجادوي (سلافيا براغ جمهورية التشيك) - أمبرواز أويونجو بيتولو (مونبلييه الفرنسي) - يايا بانانا (بانيونيوس اليوناني) - غيتان بونغ (برايتون الانجليزي) - جان ارميل كانا باييك (قيصري سبور التركي) - تشاكونتي (ماريوبول).

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خط الوسط: أندريه فرانك زامبو أنجويسا (فولهام الانجليزي) - جورج مانديك (مكابي حيفا) - بيير كوندي مالونج (ماينز الألماني) - أرنود دجوم (هارتس إف سي) - ويلفريد كابتوم (بيتيس).

خط الهجوم: ستيفان باهوكين (أنجيهالفرنسي) - إريك ماكسيم تشوبو-موتينج (باريس سان جيرمان) - كارل توكو إيكامبي (فياريال) - جاك زوا (أسترا) - كلينتون انجي (مرسيليا الفرنسي) - كريستيان باسوغ (خنان الصيني) - جويل تاجويو (ماريتيمو البرتغالي) - أوليفييه بومال (بانيونوس اليوناني).

قائمة منتخب غانا لبطولة أمم أفريقيا 2019:

حراس مرمى: فيلكس أنان (أشانتي كوتوكو) لورنس أتي-زيجي (سوشو) ريتشارد أوفوري (ماريتزبورج يونايتد).

خط الدفاع: لومور أجبينينو (جوزتيبي) جوزيف أيدو (جنك) جوزيف أتاماه (باشاك شهير) عبد الرحمن بابا (ستاد رين) جون بوي (ميتز) جوناثان منساه (كولومبوس كرو) قاسم نوهو (هوفنهايم) آندي يادوم (ريدينج).

خط الوسط: أفري أكواه (إمبولي) توماس أغيبونغ (هايبرنيان) كوادو أسامواه (إنتر ميلان) كريستيان أتسو (نيوكاسل يونايتد) أندرو أيو (فناربخشه) صمويل أوسو (تشوكاريتشكي بلغراد) توماس بارتي (أتلتيكو مدريد) مبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس).

خط الهجوم: جوردان أيو (كريستال بالاس) كاليب إيكوبان (طرابزون سبور) أسامواه جيان (قيصرية سبور) كوابينا أوسو (ليجانيس).

وستكون مباراة الكاميرون وغانا في قمة المجموعة الأخيرة مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن ماكس 1 ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة أحداث بطولة كأس أمم أفريقيا عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً.

مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر

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