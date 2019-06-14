رياضة | مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر اليوم 25-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر اليوم 25-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية، بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخب الغاني القوي بنظيره بنين، في العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يونيو الجاري، على ملعب الإسماعيلية .

ولعل مباراة مباراة بنين وغانا ستكون خير ختام للجولة الأولى من البطولة التي تقام على الأراضي المصرية في الفترة من الحادي والعشرين من يونيو وحتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، حيث تنطلق ضربة البداية للمسابقة القارية بمواجهة مصر وزيمبابوي على ملعب القاهرة الدولي.

وسوف يتم نقل مباراة البلاك ستارز مع بنين عبر قنوات بي إن سبورت التي دائما ما تكون في الموعد لنقل الأحداث الكبرى في العالم بداية من الحدث الأهم وهو كأس العالم، مرورا بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري أبطال إفريقيا وكوبا أمريكا وغيرها من البطولات المحلية كالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي والدوري الألماني.

وخصصت قنواات بي إن سبورت مجموعة قنوات ماكس التي تنقل منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 حيث سيتم نقل مباراة غانا ضد بنين عبر قناة Bein Sport Max 1 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر الساعة العاشرة مساء بتوقيت فلسطين، الساعة العاشرة مساء بتوقيت الاردن الساعة 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الامارات العربية المتحدة ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت الرباط المغربية، الساعة الثامنة مساء بتوقيت نواكشوط الساعة العاشرة مساء بتوقيت سوريا، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت البحرين، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت قطر، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت العراق الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت اليمن.

قائمة منتخب غانا التي تشارك في بطولة أمم إفريقيا:

حراسة المرمى: ريتشاردو أوفوري (ماريتزبورج الجنوب إفريقي) – لورانس أتيزيجي (سوشو الفرنسي) – فيلكس أنان (أشانتي كوتوكو الغاني).

الدفاع: جون بوي (ميتز الفرنسي) – أندي يادوم (ريدينج الإنجليزي) – عبد الرحمن بابا (ريمس الفرنسي) – لومور أجبينينو (جوزتيبي التركي) – قاسم نوهو (هوفنهايم الألماني) – جوناثان منساه (كولمبوس كرو الأمريكي) – جوزيف أيدو (جينك البلجيكي) – جوزيف أتاماه (باشاك شهير التركي).

Advertisements

الوسط: مبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) – توماس بارتي (أتليتكو مدريد الإسباني) – كوادو أسامواه (إنتر الإيطالي) – أفري أكوا (إيمبولي الإيطالي) – أندريه آيوا (فينربهاتشه التركي) – كريستيان أتسو (نيوكاسل الإنجليزي) – صامويل واسو (تشوكاريتشكي الصربي) – توماس أجيبونج (هبرنيان الأسكتلندي).

الهجوم: جيان أسامواه (قيصري سبور التركي) – جوردان آيوا (كريستال بالاس الإنجليزي) –كاليب إيكوبان (طرابوزن سبور التركي) – كاوابينا أوسو (ليجانيس الإسباني).

قائمة منتخب بنين المشاركة في أمم إفريقيا:

حراسة المرمى: ساتورنين آلاجبى "نيور الفرنسى" - فابيان فارنول "ينى مالاتيا سبور التركى" - شريف دين كاكبو "بوفل".

خط الدفاع كلا من خالد أدينو (أميان - فرنسا) - مواس أديلو (ليفادياكوس - اليونان) - سيدو باراز (مولين-إيزير - فرنسا) - رودريج فاسينو (بوفل بورجو - بنين) - إيمانويل إيمورو (كاين - فرنسا) - دافيد كيكي (ريد ستار - فرنسا) - جونيور سالومون (بلاتو يونايتد - نيجيريا) - أوليفييه فيردو (سوشو - فرنسا).

خط الوسط كلا من جوردان أديوتي (أوسير - فرنسا) - تيجاني أنان (اتحاد بن قردان - تونس) - سيسي دالميدا (يوفيل تاون - إنجلترا) - رودريج كوسي (الإفريقي - تونس) - ماما سيبو (تولون - فرنسا) - ستيفان سيسينيو (جنشربرليجي - تركيا).

خط الهجوم اللاعبين دافيد جيجلا (نيورت - فرنسا) - جوديل دوسو (فادوز - ليشتنشتاين) - ستيف مونيي (هدرسفيلد تاون - إنجلترا) - ميكايل بوتي (أدانا ديميرسبور - تركيا) - ديسيري أزانكبو (سينيكا - سلوفينيا) - سيبيو سوكو (هانزا روستوك - ألمانيا).

قوة منتخب غانا تتمثل في نجمه الكبير أسامواه جيان، بالإضافة إلى جوردان أيوا لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، وكريستيان اتسو نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.