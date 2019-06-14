رياضة | منتخب الأرجنتين يتلقي ضربة قوية قبل انطلاق كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الأرجنتين يتلقي ضربة قوية قبل انطلاق كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تنطلق بطولة كوبا أمريكا 2019 بعد، وبدأت المشكلات تواجه المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك بعد إصابة حارس مرماه إستيبن أندرادا الذي تقرر خروجه من قائمة الفريق المكونة من 23 لاعباً.

وكان أندرادا، طبقاً لما كشفته صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية اليوم الجمعة، قد تعرض لإصابة في الركبة خلال تدريب الأرجنتين أول أمس الأربعاء.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان له: "تعرض لكدمة في الركبة أسفرت عن تورم كبير ولن يكون قادراً على المشاركة في كوبا أمريكا، سنقدم مذكرة لكونميبول (اتحاد الكرة لأمريكا الجنوبية) من أجل السماح لنا بضم لاعب بديل، الذي سيكون خوان موسو".

وتقرر استبعاد أندرادا، حارس بوكا جونيورز الأرجنتيني، الذي كان ينافس فرانكو أرماني على مركز الحارس الأساسي للمنتخب الأرجنتيني، من قبل الجهاز الفني للأخير الذي قرر استبداله بخوان موسو، حارس مرمى أودينيزي.

يذكر أن المنتخبات المشاركة في بطولة كوبا أمريكا لديها الحق في إجراء تغييرات في قوائمها قبل 24 ساعة من مباراتها الأولى في دور المجموعات.

وتخوض الأرجنتين أولى مبارياتها في بطولة كوبا أمريكا 2019 أمام كولومبيا مساء يوم غد السبت.