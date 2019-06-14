رياضة | الحرب تشتعل.. ميسي يطالب بالرد على ريال مدريد وحسم أهم صفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب تشتعل.. ميسي يطالب بالرد على ريال مدريد وحسم أهم صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت الحرب مبكرًا بين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بعدما نجح الفريق الملكي في التعاقد مع نضم اليابانى تاكيفوسا كوبو، لاعب إف سى طوكيو، إلى فريق شباب المرينجي لمدة 5 سنوات.

وقدم ريال مدريد بالأمس صفقة الخامسة "إيدين هازارد" للجماهير المدريدية في ملعب سانتياجو برنابيو، وضم الفريق الملكي هازارد مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات.

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وفي هذا الإطار، طالب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالرد على صفقات ريال مدريد، بالتعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع، وكشفت تقارير صحفية سابقة إلى أن ميسي يريد من البرسا حسم صفقات دي ليخت وجريزمان بالإضافة إلى التعاقد مع مهاجم مميز.

وأشارت تقارير صحفية إلى تشكيلة برشلونة المتوقعة للموسم الجديد والتي جاءت كالتالي :-

شتيغن – سيرجي روبرتو – بيكيه – دي ليخت – ألبا – بوسكيتس – ريكي بويغ – دي يونغ – ميسي – ديمبلي – غريزمان.