رياضة | خاص.. رئيس الزمالك يُبعد إسماعيل يوسف عن أمانة الصندوق والكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رئيس الزمالك يُبعد إسماعيل يوسف عن أمانة الصندوق والكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس رئيس نادي الزمالك إبعاد إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة عن منصبي أمين الصندوق والمشرف على فريق الكرة خلال الفترة المقبلة.

وتوترت العلاقة بين رئيس الزمالك وإسماعيل يوسف لفترة طويلة على خلفية عدم تواجده مع فريق الكرة بشكل مستمر بجانب ظهوره مع رامز جلال في برنامج المقالب خلال شهر رمضان المبارك.

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ويستمر أمير مرتضى بمفرده في مهام المشرف على فريق الكرة خلال الموسم المقبل على أن يتولى كل الصلاحيات بعد نجاحه مع الفريق في الفترة الماضية والتتويج بالكونفدرالية الافريقية.

ووفقًا للائحة الزمالك الجديدة سيتم الدعوى للانتخابات على 4 مقاعد خلال الفترة المقبلة تشمل أمين صندوق و3 أعضاء.