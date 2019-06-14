رياضة | الكشف عن سر عدم حسم الأهلي لصفقة "زين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سر عدم حسم الأهلي لصفقة "زين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بالنادي الأهلي عن إن الطلبات المالية الكبيرة وراء عدم حسم التعاقد مع علي زين لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد والذي يلعب لصفوف نادي الشارقة الإماراتي.

وأشارت المصادر الى إن اللاعب مرتبط بتعاقد مع ناديه الإماراتي يستمر لنهاية الموسم القادم، فضلا عن إن القيمة الإجمالية المتوقعة للصفقة تبلغ رقم كبير، هو ما قد يحدث حساسية بين اللاعبين بسبب قيمة العقود.

ويسعى بعض الوسطاء الى تقريب وجهات النظر، في ظل الرغبة بالحفاظ على الإستقرار داخل فرق النادي المختلفة، مع التأكيد على القيمة الفنية الكبيرة لعلي زين كأحد أبناء النادي.