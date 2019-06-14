رياضة | إنطلاق فترة اعداد بنها استعدادا للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنطلاق فترة اعداد بنها استعدادا للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الرابعة من عصر غدًا السبت فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم لفريق بنها على ملعب نادي بنها استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

ويقود التدريبات محمد عبد الرؤوف المدير الفني لبنها، وجهازه المعاون الذي يضم أحمد عبد الرؤوف، وسامح البربري، وسامح عبد السلام، ومحمد مصطفى، ومحمد جودة، ومحمد عاطف.

وتعاقد مجلس إدارة بنها مؤخراً مع 11 لاعب أغلبهم سبق لهم المشاركة في القسم الثاني، حيث شملت قائمة التعاقدات الجديدة أحمد العجوز، لاعب النصر الأسبق، هيثم زغلول، لاعب الداخلية الأسبق، محمد صلاح، لاعب عرب الرمل، محمد سعيد قطة، لاعب السكة الحديد، ومحمد صبحي غازي، من منوف، وائل عبد الفتاح، لاعب الإعلاميين، مصطفى ضمضم، لاعب القناة، ومؤمن دبور، لاعب الترسانة، وياسين حربي، من رأس غارب، وعبد الرحمن عبد الرؤوف، من شبلجنة، وإسلام بيومي من نجوم السادات.