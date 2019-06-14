رياضة | أسطورة تونس: قرار استبعاد معلول خارج عن الامور الفنية أو التأديبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة تونس: قرار استبعاد معلول خارج عن الامور الفنية أو التأديبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حاتم الطرابلسي أسطورة منتخب تونس السابق، عن استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ونسور قرطاج من كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر الأسبوع المقبل.

ونشر الطرابلسي مدافع الفريق السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رفض علي معلول للحديث عن أسباب اخراجه الآن يحسب له تفاديا للتشويش مع تكذيبه لما يقال عن رفضه البقاء إحتياطيا يُفتح باب التساؤلات أمام التعتيم الموجود ليؤكد أن القرار خارج عن الأمور الفنية أو التأديبية".

واختتم الطرابلسي حديثه قائلا: "والأكيد أن غيابه وهو أحسن ظهير أيسر في تونس حاليا سيضعفنا في هذه المسابقة".

وكان ألان جيريس المدير الفني الفرنسي لمنتخب تونس، قد استبعد معلول من قائمة الفريق النهائية التي تخوض نهائيات البطولة؛ لأسباب انضباطية كمال قال البعض، وفنية كما قال البعض الآخر.