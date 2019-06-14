رياضة | وصول منتخب السنغال للقاهرة استعدادا لأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول منتخب السنغال للقاهرة استعدادا لأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منتخب السنغال لمطار القاهرة الدولى إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويعد منتخب أسود التيرانجا أحد أبرز المرشحين للقب ويتواجد به العديد من اللاعبين المميزين مثل ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزي وخاليدو كوليبالى نجم دفاع نابولى.

ويقع المنتخب السنغالى ضمن المجموعة الثالثة بتواجد كل من تنزانيا _كينيا _الجزائر .