رياضة | على أنغام "باي باي".. لاعبو المغرب يحتفلون بمغادرة حمد الله المعسكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على أنغام "باي باي".. لاعبو المغرب يحتفلون بمغادرة حمد الله المعسكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر فيصل فجر، نجم منتخب المغرب، فيديو ساخر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استبعاد عبدالرزاق حمد الله، من قائمة أسود الأطلس المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وظهر فجر، في الفيديو المثير، إلى جانب نبيل درار، لاعب فناربخشه التركي، وهما يرقصان على أنغام أغنية "باي باي"، في تصرف اعتبره الكثيرون بأنه إشارة إلى سعادتهما الكبيرة، باستبعاد حمد الله، من قائمة منتخب المغرب، المشاركة في أمم إفريقيا.

وعلى الرغم من إصدار الاتحاد المغربي للكرة بيانا يفيد أن سبب رحيل مهاجمه يعود للإصابة التي يشكو منها على مستوى الظهر والفخذ، إلا أنه أشارت العديد من التقارير الصحفية المغربية إلى أن حمد الله قد تعرض لأسبوع من الاضطهاد والاستفزاز خلال التدريبات، في ظل انقطاع التواصل بينه وبين مجموعة، يقودها المهدي بنعطية، وتضم كل من يونس بلهندة ونبيل درار، ومبارك بوصوفة، وفيصل فجر.

Advertisements

كما عبر هداف الدوري السعودي للمحترفين، عن عدم ارتياحه للأجواء داخل المعسكر معزيا ذلك إلى غياب الروح الجماعية.

ووفقًا لهذه التقارير، فأن هؤلاء اللاعبين الذين تآمروا على حمد الله، يشعرون بالغيرة ضده، بسبب أنه أصبح معشوق جماهير المغرب، بعد الموسم التاريخي الذي قدمه مع النصر، في الدوري السعودي للمحترفين، حيث كان ضمه لأسود الأطلس، المطلب الأول لهم، في أمم إفريقيا.

يذكر أن المغرب يلعب في المجموعة الرابعة التي تضم كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.