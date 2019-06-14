رياضة | بعد ضم هازارد.. ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن المثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضم هازارد.. ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن المثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشعر رئيس ريال مدريد الإسبانى فلورنتينو بيريز بالتفاؤل حول التعاقد مع النجم الشاب الفرنسي "كيليان مبابي" لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن هناك حالة تفاؤل بين مسئولى نادى ريال مدريد حول التعاقد مع مبابى، فى الميركاتو الحالى، والذين يرونه ممكناً، بعد أن كان مستحيلاً خلال الفترة الماضية بسبب عدم رغبة باريس فى رحيل أحد نجومها.

وأشارت الصحيفة أن الأمر أصبح ممكناً بعدما أكد مبابي فى تصريحات صحفية أنه أبدى استيائه من التعامل مع مستقبله داخل الفريق، وعدم منحه الحرية التى يحصل عليها النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا.

ويذكر أن جماهير ريال مدريد قد طالبت إدارة النادى بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابى، على هامش حفل تقديم النجم البلجيكي إيدن هازارد وقامت بالهتاف باسم صاحب ال 20 عام داخل ملعب سانتياجو بيرنابيو.