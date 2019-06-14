رياضة | عاجل.. رئيس الزمالك يحدد شرطه الوحيد لرحيل كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الزمالك يحدد شرطه الوحيد لرحيل كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض رئيس نادي الزمالك رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق قبل نهاية بطولة الدوري يوليو المقبل.

وتستأنف بطولة الدوري عقب مباريات أمم افريقيا 2019 حيث يلتقي الزمالك مع الجونة والإسماعيلي والأهلي أيام 23 و26 و30 من الشهر المقبل.

يتمسك رئيس الأبيض ببقاء كهربا للحاجة إليه في باقي المشوار المحلي على مستوى بطولة الدوري وكأس مصر والمنافسة القوية على حصد بطولة الدوري.

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ويمتلك اللاعب في جعبته عدة عروض من أندية سعودية أبرزها الاتحاد والشباب لكنه لم يحسم مصيره بشكل نهائي حتى الآن.

ويتخوف رئيس الزمالك من تأثر الفريق بشكل سلبي حال رحيل كهربا في الوقت الحالي وسط تراجع مستوى بعض اللاعبين بالفريق وشبح النقص العددي في الفترة الحالية.

ويسعى مسئولو الزمالك للاتفاق على رحيل اللاعب حال وجود عرض مناسب على أن يتم تأجيل انضمامه إلى فريقه الجديد إلى مطلع أغسطس المقبل.