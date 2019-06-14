رياضة | "توت في ثوب مدافع".. حجازي يتحدى الجنرال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توت في ثوب مدافع".. حجازي يتحدى الجنرال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"توت على شاشات السينما سلسلة يقدمها لكم "الخليج 365 الرياضي" قبل إنطلاق فعاليات بطولة أمم إفريقيا".

أجواء هادئة وإضائة خافتة مع مشاهدة فيلم بصحبة الأصدقاء تلك هي الحالة المثالية لإراحة الذهن لوقت ما، فالسينما التي كانت بمثابة مكان "رومانسي" لفترة طويلة، أصبحت مكانًا لإراحة الأعصاب بعيدًا عن ضجيج الملعب وأرضه الخضراء التي تحمل على عاتق اللاعبين مسؤلية إسعاد مئة مليون مصري.

وبشغف لا يوصف استعد اللاعبين لكسر حدة الملل، بعدما قرر الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة من إقامة وقت ترفيهي واصطحاب اللاعبين لمشاهدة فيلم وتناول العشاء خارج فندق الإقامة، وجاء ذلك لتخفيف العبء عن أكتاف الفراعنة والراحة من مشقة التدريبات استعدادًا لإنطلاق بطولة الأمم الإفريقية والتي ستقام على أراضي المحروسة.

ولكن إذا أردت أن تستمتع بالقصة الحقيقية من الفيلم عليك أن تترك الشاشة قليلًا لأنه سيكون هناك فيلمًا آخر يدر أمام أعين اللاعبين وعند التفكير في ذلك كان يجب علينا إيجاد شخص يتقمص دور اللاعب في سرد فيلمه الخاص، فمن غيره هو "توت" تميمة الأمم الإفريقية سيتلون في كل مركز لينقل المغزى الحقيقي لقصته.

لحظات وسيبدء الفيلم الجميع على أتم الاستعداد لمشاهدة أحداث لم يراها من قبل عدا "الحائط المتين" كان متشوقًا لرؤية حدث مر عليه سنوات واندثر مع تحقيق الإنجازات فهو كان الدافع له الذي اراد إعادة مشاهدته من أجل إغتنام كل فرصة تأتي صوب أعينه.

وفي تلك اللحظة ظهر "توت" في ثوب مدافع المنتخب، أحمد حجازي ليروى لنا ما رأه خلال أحداث الفيلم الذي مره وكأنه شريط قديم يسير أمام أعينه ولا يفارقه.

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تتر البداية..

يبدء الفيلم بصوت واضح للجنرال، محمود الجوهري وهو يردد " حجازي كل ما يتنفس يتخن "، تلك هي الشرارة التي استغلها بطل الرواية ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الأسبق مع المدير الفني، برادلي ، وكابتن النادي الأهلي الأسبق، من أجل الدفاع عن الموهبة الشابة التي اكتشفها.

و ظهر خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم وهو مؤمن بقدرات حجازي على الرغم من وزنه الزائد، ووقف أمام نظرة الجنرال في اللاعب بأنه لا يصلح.

برنامج تدريبي من أجل ولادة "حائط متين"..

لم يفقد ضياء السيد آماله في اكتشاف موهبته وعلى الرغم من تعبير الجوهري المتكرر بأن ليس هناك أمل، قرر إقامة برنامج تدريبي خاص باللاعب لإنقاص وزنه، بالإضافة إلى اصطحاب حجازي إلى الجيم في جامعة قناة والمتواجدة في مدينة السويس نظرًا لعدم وجود جيم في نادي الإسماعيلي حينها.

نبؤة ضياء السيد تتحقق مع تتر النهاية..

منذ الوهلة الأولى راهن ضياء السيد على أحمد حجازي وأنه سيكون مدافع منتخب مصر ومع مرور الأيام والسنوات تحققت تلك النبؤة بعد التطور الهائل الذي وصل له "الحاجز" والذي أصبح تواجده مع المنتخب يمثل آمان للجماهير من هجمات المنافسين ولم تتوقف الرواية مع تتر النهاية ولكن مازال في القصة بقية عن قصة "قائد" قادم لمنتخب الفراعنة.