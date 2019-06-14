رياضة | مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو بث مباشر اليوم 25-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو بث مباشر اليوم 25-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتزين ملعب الإسماعيلية وهي واحدة من مدن القناة في مصر، لاستقبال مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في اليوم الأخير من منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الأمم الإفريقية 2019، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يونيو الحالي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويأمل منتخب الاسود غير المروضة منتخب الكاميرون في المحافظة على اللقب الذي حققه في النسخة الماضية بعد الفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، وهي البطولة التي أقيمت في دولة الكاميرون، حيث استغل الاسود عاملي الأرض والجمهور من أجل الإجهاز على الفراعنة الذين يحملون الرقم القياسي في الفوز باللقب.

قائمة الأسود غير المروضة بقيادة المدرب الهولندي كلارنس سيدروف:

حراسة المرمى: أندري أونانا (أياكس أمستردام الهولندي) – فابريس أوندوا (أوستيندي البلجيكي) – كارلوس كاميني (فنربهاتشه التركي).

الدفاع: كولينز فاي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مايكل نجادو نجادجي (سلافيا براغ التشيكي) – يايا بانانا (بانيونيوس اليوناني) – جان أرمل كانا بييك (قيصري سبور التركي) – جايتان بونج (برايتون الإنجليزي) – أمبرويز أوينجو (مونبلييه الفرنسي) – جويسكيم داوا تشاكونتا (مارويبول الأوكراني).

الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا (فولام الإنجليزي) – بيير كوندي (ماينتس الألماني) – جورج ماندجيك (ماكابي حيفا الإسرائيلي) – أرنود دجوم (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي) – ويلفريد كابتوم (ريال بيتيس الإسباني).

الهجوم: ستيفان باهوكن (أنجيه الفرنسي) – جاك زوا (أسترا الروماني) – كلينتون نجي (أوليمبيك مرسيليا الفرنسي) – كريستيان باسوجوج (هينان جياني الصيني) – إيريك ماكسيم شوبو موتينج (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جويل تاجو (ماريتيمو البرتغالي) – كارل توكو إكامبي (فياريال الإسباني) – أوليفيه بومال (بانيونيوس اليوناني).

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ويتم نقل مباريات بطولة الأمم الإفريقية مباشرة عبر قنوات تايم سبورت time sport الناقلة للبطولة على التردد الأرضي، كما تتاح البطولة حصريا عبر قنوات بي إن سبورت والتي خصصت مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس 1 و2 و3 و4، لتغطية البطولة التي من المتوقع أن يتابعها الملايين في العالم وفي القارة الإفريقية.

وتبدأ المباراة بين الكاميرون وغينيا بيساو الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، الساعة السابعة مساء بتوقيت الاردن، الثامنة مساء بتوقيت السعودية، الساعة الثامنة مساء بتوقيت قطر، الساعة التاسعة مساء بتوقيت الامارات.

قائمة غينيا بيساو لبطولة افريقيا 2019 :

حراسة المرمى: جوناس مينديز (أكاديميك البرتغالي) – روي دابو (فابريل البرتغالي) – إيديمار فيريرا (أوديب الغيني).

خط الدفاع: روندلسون سيلفا (كايوناس زالو الليتواني) – مارسيلو جالو (فولهام الإنجليزي) – جوراي سواريس (مافرا البرتغالي) – مامادو كاندي (سانتا كلارا البرتغالي) – توماس دابو (ريتي إف سي الإيطالي) – نانو جوميش (ماريتمو البرتغالي) – إلياسو سواريس (ريو أفي البرتغالي).

خط الوسط: سوري مانيه (كوفا دي بيدادي البرتغالي) – جوديلسون مامادو "بيليه" (موناكو الفرنسي) – زيزينهو لوبيز (سينكا السلوفاكي) – جورجي بورا (أفيس البرتغالي) – جواو جاكيه (تونديلا البرتغالي) – موريتو كاساما (ريمس الفرنسي).

خط الهجوم: جورجينهو إنتيما (سسكا سوفيا البلغاري) – بيكيتي (الشعلة السعودي) – توني سيلفا (الاتحاد السكندري المصري) – ماما بلادي (أفيس البرتغالي) – روماريو بلادي (أكاديميكا البرتغالي) – فريدريك ميندي (فيتوريا سيتوبال البرتغالي) – جوزيف مينديز (أجاكسيو الفرنسي).

حامل اللقب منتخب الكاميرون يخوض اختبارا صعبا أمام منتخب مميز ظهر بشكل مميز في التصفيات الإفريقية، وتعد ابرز الأسماء التي يعتمد عليها النجم السابق لمنتخب هولندا وميلان الإيطالي، كلارنس سيدروف ، المدير الفني للكاميرون هي إيريك ماكسيم شوبو موتينج النجم المتألق في باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى أندري أونانا الحارس المميز والذي لفت الأنظار إليه بشدة في النسخة الماضية، وكان أحد الأسباب الأساسية في حسم بلاده للقب بالإضافة إلى تألقه اللافت مع أياكس أمستردام الهولندي.