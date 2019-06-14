شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الأمم الأفريقية»: البطولة فرصة نستثمرها لتسليط الضوء على مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كامل أبوعلى، رئيس لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، ثقته الكاملة في إسعاد كل ضيوف البطولة سواء من داخل القارة الأفريقية أو خارجها، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت برنامجا شاملا للترويج للمناطق السياحية المصرية المميزة، متعهدا بنجاح سياحى باهر خلال فترة البطولة.

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وقال أبوعلي، إن بطولة أمم أفريقيا تعد فرصة عظيمة لجذب السياحة واستثمار فرصة تسليط كل الأضواء على مصر نظرا لأهمية البطولة التي تضم 24 منتخبا إلى جانب تواجد الكثير من الجنسيات الأوروبية وغيرها والعديد من وسائل الإعلام العالمية.

وأشار إلى أن لجنة السياحة بالبطولة لا تهتم فقط بالأماكن السياحية بل تسعى لتغيير ثقافة استقبال الضيوف وأن يصبح كل مصري مرشدا سياحيا يروج لمصر التي تستحق أن يشاهدها العالم كله بشكل أفضل مشددا على أن البطولة تعد فرصة ذهبية لجذب كل أنواع السياحة.

الجدير بالذكر أن لجنة الأنشطة السياحية أطلقت اليوم حملة توعية على السوشيال ميديا لتشجيع الجماهير المصرية على المشاركة بإيجابية في إنجاح البطولة ونشر السلوكيات الإيجابية بدءا من استقبال السياح بابتسامة من لحظة وصولهم المطارات المصرية مرورا بسلوكيات إيجابية كنظافة الأماكن السياحية وأيضا الالتزام الشديد بالتشجيع المثالى لمنتخب بلدك والمنتخبات المشاركة كلها وبالطبع دعم فكرة بطاقة تعريف المشجع.