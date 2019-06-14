شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وانضمامه لمعسكر حكام أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس لجنة الحكام، عن قيام الاتحاد الأفريقي «كاف»، بقبول التظلم المقدم من الاتحاد المصري على قرار إيقاف الحكم الدولي المصري جهاد جريشة.
وبذلك يكون قد تم رفع الإيقاف جهاد جريشة، ومن المنتظر أن ينضم غدا، السبت، إلى معسكر حكام بطولة الأمم الأفريقية ليرتفع عدد الحكام المصريين المشاركين في إدارة مبارياتها إلى 6 حكام، بينهم ثلاثة حكام ساحة.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قدم مذكرة تظلم لكاف فور إعلانه إيقاف جريشة مقرونا بأسانيد قانونية عن عدم وقوع الحكم المصري في أخطاء قانونية لدى إدارته لذهاب نهائي أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي.
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