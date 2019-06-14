شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب: حققنا 80%‎ من خطتنا.. ونأمل الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض خوسيه أنجيل تيتو، المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اعتبار الفوز وديا على تنزانيا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما، أمس، بأنه انتقاص من القدرة الهجومية لمنتخب مصر.

وأشار تيتو، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، إلى أن ما حدث أمر طبيعي ومتوقع في هذه المرحلة من الإعداد، ولم يمض على تجمع الفريق أكثر من أسبوع واحد، حيث يوجد لدينا بعض العناصر المرهقة مع نهاية موسم طويل، نعمل على إعادة تأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع بطولة كبيرة، والوصول بهم إلى قمة المستوى.

وأضاف تيتو أن الجهاز الفني لديه خطة محسوبة للارتقاء بدنيا وذهنيا وتكتيكيا بالفريق يأمل أن تبلغ قمتها مع المراحل النهائية للبطولة، حيث يرى أنه تم إنجاز نحو 80‎%‎ منها حتى الآن.

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وتابع: إن المتبقي أمامنا الآن هو العمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل في الـ30 مترا الأخيرة، وأن يحافظ الفريق على مستواه البدني بعد الدقيقة 70 من عمر المباراة، وهو ما أشارت إليه تجربة الأمس، كما كنا نتوقع.

وأشار المدرب العام للمنتخب الوطني أن أهم ما كان يستهدفه الجهاز الفني في هذه المرحلة هو كيفية صناعة الفرص، وهو ما تحقق بالفعل في مباراة الأمس، كما اطمأن الجهاز الفني على قدرة الفريق لتغيير خطط أدائه، وهو ما تم تنفيذه خلال شوطي المباراة.

واختتم تصريحاته بأن تركيز الفريق ينصب حاليا نحو المباراة الرسمية الأولى في البطولة أمام زيمبابوي، الجمعة المقبل، كما أن خطة الإعداد تم حسابها زمنيا لهذا التاريخ، حيث نأمل في مباراة غينيا الودية، الأحد المقبل، التقدم خلالها حسب خطتنا على المستويين البدني والذهني والخططي للفريق.

وفاز منتخب مصر على تنزانيا بهدف نظيف، في المباراة الودية الأولى التي أقيمت أمس الخميس، ضمن الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق بعد أيام والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر المباراة الودية الثانية والأخيرة استعدادا للبطولة، الأحد المقبل، ضد غينيا، قبل أن يفتتح مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، الجمعة المقبل.