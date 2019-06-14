شكرا لقرائتكم غدا جهاد جريشة ينضم لمعسكر الحكام المختارين لإدارة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم الحكم الدولي جهاد جريشه، غدًا السبت، لمعسكر الحكام المختارين لإدارة مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو . Advertisements كان الاتحاد الأفريقي – كاف رفع الإيقاف جريشة إلى جانب مشاركته فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2019 التى تستضيفها. قررت لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رفع الإيقاف عن الحكم الدولى جهاد جريشة بعد نظر الالتماس المقدم من لجنة الحكام باتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن الحكم.

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