شكرا لقرائتكم صورة بألف لغز.. هل احترف محمد صلاح فن التصوير الخيالى؟ طارق حامد × المرآة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقط نجم منتخب مصر، محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، صورة لمدافع المنتخب و فريق الزمالك، داخل صالة "الجيم"، يعكس خلالها مدى ولعه بفن التصوير، وهو ما تجلى فى كيفية التقاط الصورة التى صدرت لغزا لكل من يعشق فن التصوير، واللقطة الغريبة، التى تصير علامات الاستفهام.

ونشر طارق حامد هذه الصورة عبر صفحته الشخصية على موقع التوينات القصيرة "تويتر"، وهو داخل معسكر المنتخب استعدادا لبطولة أمم إفريقيا .

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ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة غينيا فى المباراة الودية المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى البروفة الأخيرة قبل خوض منافسات البطولة الأفريقية التى تستضفيها مصر فى الفترة من 21 من شهر يونيو الجارى إلى 19 من شهر يوليو الجارى.

وتقع مصر فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من زيمبابوى وأوغندا والكونغو حيث سيفتتح الفراعنة مباريات البطولة الأفريقية بمواجهة زيمبابوى فى الافتتاح.