شكرا لقرائتكم تأهل 7 لاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة لبطوله العالم للريشة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، بتأهل لاعبين من المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة لبطوله العالم لذوي الاحتياجات الخاصة المقرر إقامتها بسويسرا (بازل) خلال الفتره من 20 وحتى 25 أغسطس المقبل.

وأضاف رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن هذا الانجاز تحقق بعد سنة ونصف فقط من إدراج نشاط ذوي الاحتياجات الخاصه بالإتحاد.

Advertisements

و اللاعبون هم : شيماء سامى.wh1، و عاطف عبد الكريم wh1، و نصر السيد wh2، و محمد شعبانsu5، و زكريا السيد sl4، و ياسمينا عيسي ss6، و عبد الرحمن عبد الوهاب ss6.

و يقود الفريق فنيا المدير الفني زكريا عبد القادر و المدرب محمد عاطف.