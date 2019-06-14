شكرا لقرائتكم الزمالك يفاضل بين اليونان والبرتغال لإقامة معسكر إعداد الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل مسئولو الزمالك، إحدى عروض إقامة معسكر خارجى للفريق فى اليونان أو البرتغال خلال الفترة المقبلة لإعداد الأبيض لمباريات حسم بطولة الدورى الممتاز.

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ومن المقرر أن يستقر خالد جلال على الشكل النهائى لبرنامج إعداد الفريق خلال الفترة الجارية لتقديمه إلى إدارة الكرة بالنادى سواء المعسكر الداخلى أو الخارجى حيث سيستأنف الفريق لتدريباته غدا على ملعبه بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق منذ مباراة حرس الحدود، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بهدف لكل فريق.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مبارياته المتبقية فى الدورى الممتاز، أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمقرر لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.