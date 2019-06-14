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شكرا لقرائتكم عصام عبد الفتاح: جهاد جريشة ينضم غدا لمعسكر "كان 2019"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،و رئيس لجنة الحكام، أن الاتحاد الأفريقي قبل التظلم ضد قرار إيقاف الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، المقدم من الاتحاد، وبذلك فقد تم رفع الإيقاف عنه .
ومن المقرر أن ينضم جريشة غدا إلى معسكر حكام البطولة الأفريقية ليرتفع عدد الحكام المصريين المشاركين في إدارة مبارياتها إلى 6 حكام من بينهم ثلاثة حكام ساحة.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قدم مذكرة تظلم للكاف فور إعلانه إيقاف جريشة مقرونا بأسانيد قانونية عن عدم وقوع الحكم المصري في أخطاء قانونية لدى إدارته لذهاب نهائي أبطال أفريقيا.
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