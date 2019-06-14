شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 3 يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدأ الانتاج الحربى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، ابتداء من 3 يوليو المقبل وتستمر حتى 15 يوليو المقبل بالقاهرة على أن يغادر الفريق بعدها لأحد المدن الساحلية لإقامة معسكر الاعداد .
ومن المقرر أن يلعب الانتاج الحربى مباريات ودية قبل السفر لمعسكر الاعداد لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للموسم الجديد
وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا
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