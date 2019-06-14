شكرا لقرائتكم الأردن جاهزة لاستضافة بطولة الأندية العربية لكرة اليد للرجال والسيدات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اتحاد كرة اليد الأردني، أن دولة الأردن جاهزة لاستضافة بطولة الأندية العربية الـ 35 للرجال والـ 4 للسيدات، واللتان تقامان في العاصمة عمان خلال الفترة من ٢٣ سبتمبر حتى 3 اكتوبر المقبل، واستضافة مباراة كأس السوبر العربي التي تجمع بين فريقي الترجي التونسي والغرافة القطري يوم 22 سبتمبر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد تيسير المنسي أن ثقة الاتحاد العربي بمنح الاتحاد الأردني لكرة اليد حق استضافة هذه البطولات العربية الكبيرة وسام فخر واعتزاز، وهو دليل على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، موضحا أن الاتحاد ومن خلال وجود كوادره المؤهلة قادر على استضافة هذه البطولة وإخراجها بالصورة الطيبة والإيجابية، في الوقت الذي أكد فيه سعي الاتحاد لتطوير اللعبة من خلال استضافة مثل هذه البطولات ومنح الأندية الأردنية فرصة للتواجد في البطولات الكبيرة.