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الأردن جاهزة لاستضافة بطولة الأندية العربية لكرة اليد للرجال والسيدات...

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جدة - عمرو شويل أكد اتحاد كرة اليد الأردني، أن دولة الأردن جاهزة  لاستضافة بطولة الأندية العربية الـ 35 للرجال والـ 4 للسيدات، واللتان تقامان في العاصمة عمان خلال الفترة من ٢٣ سبتمبر حتى 3 اكتوبر المقبل، واستضافة مباراة كأس السوبر العربي التي تجمع بين فريقي الترجي التونسي والغرافة القطري يوم 22 سبتمبر المقبل.

 

وقال رئيس الاتحاد تيسير المنسي أن ثقة الاتحاد العربي بمنح الاتحاد الأردني لكرة اليد حق استضافة هذه البطولات العربية الكبيرة وسام فخر واعتزاز، وهو دليل على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، موضحا أن الاتحاد ومن خلال وجود كوادره المؤهلة قادر على استضافة هذه البطولة وإخراجها بالصورة الطيبة والإيجابية، في الوقت الذي أكد فيه سعي الاتحاد لتطوير اللعبة من خلال استضافة مثل هذه البطولات ومنح الأندية الأردنية فرصة للتواجد في البطولات الكبيرة.

 

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جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد استضافة البطولة مع الاتحاد العربي أمس في مقر الاتحاد بصالة الأميرة سمية، حيث اشاد المنسي بالدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد العربي وسعيه الدائم لانجاح البطولات العربية والنشاطات المختلفة.

 

الأمين العام للاتحاد العربي عبد الله العليان أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الأردني في انجاح برامج ونشاطات الاتحاد العربي، ما سنعكس ايجابا على تطور اللعبة سواء في الأردن أو في الدول العربية، مؤكدا على أهمية إقامة بطولة الأندية العربية للرجال والسيدات ومباراة كأس السوبر في العاصمة عمان، وما تتمتع به أسرة كرة اليد الأردنية من وجود الكثير من الشخصيات أصحاب الخبرات في مجال اللعبة.

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وكان وفد الاتحاد العربي قد اطلع على التحضيرات الإدارية والفنية التي اتخذها الاتحاد لاستضافة البطولة ومباراة كأس السوبر، حيث أثنى الوفد على هذه التحضيرات والترتيبات وما يتمتع به الاتحاد الأردني من قدرات مؤهلة، إلى جانب وجود الصالات والمرافق التي ستحتضن هذه البطولة.

 

واعتمد الوفد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لاستضافة منافسات البطولة، ومباراة كأس السوبر، إضافة إلى اعتماد صالة قصر لاستضافة البطولة أيضا، مثلما تم اعتماد الفنادق التي ستقام بها الأندية المشاركة واللجنة الفنية والحكام الذين سيتولون إدارة منافسات البطولة.

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