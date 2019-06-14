شكرا لقرائتكم تيتي: غياب نيمار لن يؤثر على المنتخب البرازيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المدير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، أن غياب النجم الكبير نيما ردا سيلفا عن المشاركة في بطولة كوبا أميركا 2019 لن تؤثر كثيرا على تركيز فريقه في مشواره في البطولة التي يستضيفها على أرضه.

وقال تيتي: لقد تحدثت معه وقلت له إنني أعرف أنه سيتعافى سريعاً، يتم التحدث عنه خارج المنتخب أكثر من داخله، نحن نتحلى بالتركيز.

وتبدأ البرازيل مشوارها في كوبا أميركا 2019 بمواجهة المنتخب البوليفي مساء يوم الجمعة وعن هذا اللقاء تحدث تيتي قائلا: بوليفيا فريق متوازن، يقوم بخلق الفرص عندما يمتلك الكرة ويدافع بشكل جيد عندما يفقدها.

وأشار تيتي إلى التغييرات التي ينوي أن يجريها في منطقة وسط الملعب استعداداً لمباراة البرازيل الأولى أمام بوليفيا، وأوضح قائلا: لن يكون هناك تغيير في الأسماء، نرغب في منح كوتينيو مساحة أكبر، كل لاعب له صفاته التي تميزه ولهذا فإن كوتينيو لديه فرصة للتألق.

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وأكد المدرب البرازيلي أن لاعب فريقه، أرثر ميلو، الذي لم يتعاف بعد من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، لن يشارك في مباراة بوليفيا.

وأكمل تيتي قائلا: أرثر يمكنه أن يضطلع بدور الربط بين الخطوط كما كان يفعل مع غريميو وليس مع برشلونة، في الحقيقة لدي عمل أقوم به وسأحدد هوية من سيشارك في المباراة، أرثر لن يلعب أمام بوليفيا.

واعترف تيتي أن منتخب بلاده سيتعرض لضغط كبير كونه يخوض البطولة على أرضه ووسط جماهيره، وأردف قائلا: تاريخيا هذا صحيح، هناك مسؤولية، علينا أن نتحلى بفكر إيجابي وأن نتطور، هناك أيضا عامل المفاجأة، يوجد ضغط كبير ولكن علينا أن نقوم بعمل جيد.

وألمح تيتي إلى أن هناك منتخبات أخرى غير البرازيل مرشحة بقوة للفوز بكوبا أميركا هذا العام، حيث قال: الأرجنتين وأوروغواي وكولومبيا مرشحون بالنظر إلى تاريخهم، وهناك منتخبات أخرى مثل فنزويلا التي تقوم بعمل جيد منذ فترة طويلة، في النهاية كل منتخب له حظوظه.