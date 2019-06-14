’‘كاف‘ يُنصف جهاد جريشة.. قرار عاجل من الاتحاد الإفريقي يرد اعتبار الحكم المصري بعد عقوبة الإيقاف

كتب: ضياء السقا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجمعة، رفع الإيقاف لمدة 6 أشهر عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة.

ويأتي ذلك بعد قبول لجنة التظلمات بالاتحاد الإفريقى الالتماس المقدم من لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري لرفع عقوبة الإيقاف.

وبعد رفع العقوية يحق لجريشة المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو، حتى 17 يوليو.

وكان الاتحاد الإفريقي، قد قرر إيقاف جهاد جريشة 6 أشهر بسبب الأخطاء التحكيمية في مباراة الوداد المغربي والترجي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1-1.