رياضة | لاعب الأهلى يرفض الرحيل إلا للاحتراف الخارجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الأهلى يرفض الرحيل إلا للاحتراف الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من محمد شريف لاعب النادى الأهلى، أن اللاعب يمتلك عدة عروض من الخارج إلا أن إدارة الأهلي رفضت فكرة رحيل اللاعب بالرغم من وجود عروض رسمية خارجية.

وعن العروض الداخلية من قبل أندية الدورى الممتاز، أكد المصدر أن اللاعب لن يلعب فى مصر إلا للنادى الأهلى، وحتى وإن كان على سبيل الإعارة.

وأوضح المصدر المقرب أن اللاعب حدد وجهته بالبقاء بالنادى الأهلى ولن يرحل إلا للاحتراف الخارجي فقط.