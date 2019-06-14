رياضة | الشباب يوضح حقيقة تعاقده مع دياني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب يوضح حقيقة تعاقده مع دياني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة في وسائل إعلام تركية حول اقتراب السنجالي مباي دياني مهاجم فريق غلطة سراي التركي من التوقيع على عقد انتقاله إلى الفريق الشبابي.

وقال المسعود عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مثل هذه الأخبار اعتدناها من بعض وسائل الإعلام التركية، وهي لا تعدو كونها تسويق لعقد اللاعب من خلال ربطه بأحد الأندية السعودية البارزة".

والجدير بااذكر أن دياني كان قد لعب في فترة سابقة بالدوري السعودي وبالتحديد مع نادي الشباب لمدة موسم ونصف في اعوام 2014و2015، ولكنه لم يقنع الادارة الشبابية وقررت الاستغناء عنه.

ويشهد الموسم المنقضي تألق اللاعب السنغالي حيث أصبح هداف الدوري التركي برصيد 28 هدفًا، وهو الهداف الافضل في الدوري التركي.