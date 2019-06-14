رياضة | مجموعة مصر.. منتخب الكونغو يواصل استعداداته لكأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة مصر.. منتخب الكونغو يواصل استعداداته لكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منتخب الكونغو الديمقراطية العاصمة الإسبانية مدريد صباح اليوم الجمعة، لخوض المعسكر الأخير استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق الجمعة المقبل فى مصر وتستمر حتى 19 يوليو.

وانتقل منتخب الكونغو من مالاجا إلى مدريد بعدما أقام معسكرا تدريبيا هناك استمر لمدة أسبوعين واستقر خلاله المدير الفنى فلورين إبينجي على القائمة النهائية التى ضمت 23 لاعبًا أبرزهم يانيك بولاسى مهاجم أندرلخت البلجيكى، وشهدت غياب كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار إلى الوحدة السعودى.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الكونغو الديمقراطية مباراته الودية الأخيرة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية أمام كينيا غدا فى مدريد قبل السفر إلى القاهرة.

ويستهل منتخب الكونغو مشواره فى البطولة بمواجهة أوغندا السبت المقبل باستاد القاهرة، ضمن المجموعة الأولى التى تضم أيضًا منتخبى مصر وزيمبابوى.