رياضة | محمد صلاح يعلن استعداده لبطولة أمم إفريقيا على طريقته الخاصة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يعلن استعداده لبطولة أمم إفريقيا على طريقته الخاصة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نجمنا محمد صلاح على مشاركة جماهيره الكبيرة خوضه لتدريبات المنتخب الوطني في المعسكر الجاري حاليا ببرج العرب استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

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ونشر محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي صورة له من تدريبات الفراعنة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ولم يعلق عليها سوى بوضع علم منتخب مصر.

ويستعد الفراعنة لبطولة الكان 2019 والتي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.