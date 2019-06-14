رياضة | مدرب الفراعنة: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل في الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الفراعنة: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل في الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض خوسيه أنجيل تيتو المدرب العام للمنتخب الوطني اعتبار الفوز وديا على تنزانيا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما أمس بأنه انتقاص من القدرة الهجومية لمنتخب مصر ، مشيرا إلى أن ما حدث أمر طبيعي ومتوقع في هذه المرحلة من الإعداد ولم يمض على تجمع الفريق أكثر من أسبوع واحد، حيث يوجد لدينا بعض العناصر المرهقة مع نهاية موسم طويل ، نعمل على إعادة تأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع بطولة كبيرة، والوصول بهم إلى قمة المستوى.

أضاف تيتو أن الجهاز الفني لديه خطة محسوبة للارتقاء بدنيا وذهنيا وتكتيكيا بالفريق يأمل أن تبلغ قمتها مع المراحل النهائية للبطولة ، حيث يرى أنه تم إنجاز نحو 80‎%‎ منها حتى الآن.

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وقال : إن المتبقي أمامنا الآن هو العمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل في ال 30 مترا الأخيرة ، وأن يحافظ الفريق على مستواه البدنية بعد الدقيقة 70 من عمر المباراة، وهو ما أشارت إليه تجربة الأمس كما كنا نتوقع.

وأشار المدرب العام للمنتخب الوطني أن أهم ما كان يستهدفه الجهاز الفني في هذه المرحلة هو كيفية صناعة الفرص ، وهو ما تحقق بالفعل في مباراة الأمس، كما اطمأن الجهاز الفني إلى قدرة الفريق لتغيير خطط آدائه ، وهو ما تم تنفيذه خلال شوطي المباراة.

وقال أيضا أن تركيز الفريق ينصب حاليا نحو المباراة الرسمية الأولى في البطولة أمام زيمبابوي يوم الجمعة المقبل، كما أن خطة الإعداد تم حسابها زمنيا لهذا التاريخ ، حيث نأمل في مباراة غينيا الودية يوم الأحد المقبل التقدم خلالها حسب خطتنا على المستويين البدني والذهني والخططي للفريق.