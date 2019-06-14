رياضة | حوار- محمد فاروق: بيراميدز "ما يقلش" عن الأهلي والزمالك وسننافس على جميع البطولات.. منتخب مصر المرشح الأقوى للقب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار- محمد فاروق: بيراميدز "ما يقلش" عن الأهلي والزمالك وسننافس على جميع البطولات.. منتخب مصر المرشح الأقوى للقب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- خسرنا المنافسة على لقب الدوري لهذه الأسباب

- نجاح منظومة بيراميدز سببها "الصمت" والمشاركة في إفريقيا هدف حققناه

- جمهور الأهلي "شتمني" بدون سبب والرد عليهم كان في الملعب

- العودة للأهلي مرة ثانية "مش ها تحصل" وما عنديش مانع ألعب في الزمالك

- مشيت من أهلي لأني مابحبش أكون "كومبارس" والله يسامحه جاريدو

- لاعيبة من الأهلي والزمالك بيتمنوا يلعبوا في بيراميدز

- أحمد علي أفضل لاعب في الدوري والنحاس المدرب الأجدر

- منتخب مصر مرشح قوي لأمم إفريقيا وأتمنى تتويجه باللقب

- ترزيجيه "مظلوم" إعلاميا والدعم كله يذهب لمحمد صلاح

- انضمام لاعبي بيراميدز للمنتخب "شرف كبير" وهناك أخرين اتظلموا

- هذه المنتخبات تشكل خطورة على المنتخب وعلينا الحذر منها

- فترة إعداد المنتخب قبل أمم إفريقيا "قليلة" جداً

تجربة مميزة شهدها الدوري المصري هذا الموسم، بتواجد فريق بيراميدز بمسماه الجديد حيث نجح الفريق في فرض إسمه كواحدا من أفضل الفرق التي اكتسبت احترام وتقدير المتابعين للدوري بعدما قدم مباريات قوية للغاية، ونجح في الظهور بشكل مميز في ظل امتلاكه لمجموعة وكوكبة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات.

ونجح الفريق في إنهاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم محتلاً المركز الثالث على سلم الترتيب، حيث نافس الأهلي والزمالك على لقب البطولة حتى الرمق الأخير من المسابقة، ولولا إهداره للنقاط السهلة لكان من الممكن أن يتوج باللقب.

وشهد هذا الموسم لبيراميدز تألق العديد من لاعبيه والذين ساهموا بتواجدهم ومشاركتهم احتلال الفريق للمركز الثالث، وضمان مشاركته في بطولة "الكونفدرالية" الموسم المقبل، حيث يرى البعض بأن هذا الفريق وبهذه المجموعة الكبيرة والمميزة من اللاعبين قادر على الذهاب بعيدا في البطولة الإفريقية النسخة المقبلة.

ولعل أبرز لاعبي فريق بيراميدز هذا الموسم محمد فاروق الذي لمع وتألق ونال الإشادة من النقاد والمحللين للكرة المصرية، لذلك حرص "الخليج 365 الرياضي" على إجراء هذا الحوار مع لاعب الأهلي السابق لكشف الكثير من الأسرار حول فريقه ورأيه في من سيتوج بلقب الدوري، وبطولة أمم إفريقيا وقدرة المنتخب على صناعة تاريخ جديد والتتويج باللقب الإفريقي الثامن، وأمور أخرى كثيرة.

وإليكم نص الحوار :-

بدايةً.. نبارك لك على مسيرتك المميزة مع بيراميدز هذا الموسم

الحمد لله.. كله بتوفيق من الله عو وجل وبفضل دعم الإدارة التي لا تبخل علينا بأي شئ إطلاقا.

ما هي أسباب ظهور فريق بيراميدز بهذا الشكل المميز؟

هناك عدة أسباب وهي أن الإدارة تعمل في "صمت" والكل يجد ويجتهد من أجل ظهور الفريق بالصورة التي يريدها كأفضل مما يكون فالعمل ثم العمل كان هو العنوان الأبرز داخل النادي.

هل ترى بأن بيراميدز كان قادرا على التتويج بلقب الدوري هذا الموسم؟

بالفعل كنا قريبين جدا من التتويج باللقب بعدما نجحنا في الفوز على الأهلي ذهابا وإيابا ثم تعادلنا مع الزمالك وفزنا عليه في مباراة الدور الثاني لكننا فرطنا في بعض المباريات بطريقة غريبة.

وما هي المباريات التي أيقنت بعدها أن الفريق أضاع على نفسه فرصة المنافسة؟

بعد الفوز على الأهلي والزمالك تعادلنا أمام مصر المقاصة ثم المصري، بعد ذلك أيقنت بأننا خارج المنافسة لأن المنافس يسعى لانتهاز إضاعتك للنقاط ويستغلها في صالحه، لكن في النهاية الحمد لله نجحنا في تحقيق هدفنا هذا الموسم.

وما هو الهدف الذي نجح فيه بيراميدز من تحقيقه؟

المشاركة في البطولة الإفريقية، هو أمر رائع للغاية مع فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وتلعب مع بعضها لأول مرة وإن شاء الله سننافس على لقب بطولة الكأس ثم الكونفدرالية في النسخة المقبلة.

أشعر من كلامك بأن بيراميدز ينوي المنافسة على جميع الألقاب في الموسم المقبل؟

بكل تأكيد.. انتظروا فريق بيراميدز في الموسم المقبل، وسننافس على جميع الألقاب لأننا "مش أقل" من الأهلي والزمالك.

لنرجع إلى الخلف قليلا.. لماذا رحلت عن الأهلي؟

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لأني ما بحبش أكون "كومبارس" وأرفض دائما أن أكون الرجل الثاني.

لكن هناك من يرى بأنك قادر على التألق مع الأهلي؟

قدمت مباريات قوية التي شاركت فيها مع الفريق ونجحت في تحقيق لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي مع جاريدو الله يسامحه لكن في النهاية "الرجل الثاني" لا أقبل بهذا أبدا.

لو عرض على محمد فاروق اللعب للأهلي مجدداً ما رأيك؟

لن يحدث.. ومش حابب أكرر هذا الأمر مرة أخرى، أنا في نادي كما أكدت لك مسبقا لا يقل عن الأهلي والزمالك وراض تماما بوجودي فيه.

بمناسبة الزمالك.. هل توافق على اللعب له؟

ماعنديش مانع في حالة وجود رغبة من نادي الزمالك في ضمي وتوصلوا لاتفاق مع بيراميدز فأنا مستعد للانتقال إليه، أما غير ذلك فأنا سعيد في هذا النادي فهناك لاعبين من أهلي وزمالك يرغبون في الانتقال إلى بيراميدز.

لاعبين من أهلي وزمالك يرغبون في الانتقال إلى بيراميدز.. ماذا تقصد؟

أقصد بأنني أعلم جيداً بأن لاعيبة كبيرة في الأهلي والزمالك نفسهم ينتقلوا لنادي بيراميدز فكل الإمكانيات متوفرة في هذا النادي وأي لاعب يحلم باللعب له.

في مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري الأول كان هناك مشاداة مع الجماهير الحمراء ما السبب في ذلك؟

ما أعرفش.. جماهير الأهلي "شتمتني" بأبويا من غير أي سبب وردي عليهم كان في الملعب، وعندما أحرزت هدف التعادل لفريقي في هذه المباراة ذهبت إليهم وأشرت لهم بشعار بيراميدز ولم أتفوه بأي لفظ خارج لأني رجل أهلاوي وفضلت الانتقال للأهلي من المقاولون العرب وفضلته على بازل السويسري لكن في النهاية قدر الله وما شاء فعل.

من وجهة نظرك من سيتوج بلقب الدوري؟

مباراة القمة هي الحاسمة في هذا الأمر، من سيفوز بها سيتوج باللقب.

ومن أفضل لاعب ومدرب في المسابقة هذا الموسم؟

أرى بأن أحمد علي مهاجم المقاولون العرب يستحق لقب الأفضل هذا الموسم بعدما بات قريبا من التتويج بلقب الهداف ومساهمته بشكل كبير في احتلال فريق المقاولون للمركز الخامس، أما أفضل مدرب فكابتن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون أيضا والذي أحدث طفرة في الفريق بعدما عانى في بداية الدوري وأضاف الكثير لنفسه وللنادي.

نترك الدوري وننتقل للحدث الأبرز هذه الأيام.. ما رأيك في بطولة أمم إفريقيا هذه النسخة؟

البطولة ستكون قوية للغاية لأنها تضم مجموعة كبيرة من المنتخبات التي بها لاعبين مميزين للغاية، لكن أتمنى تتويج المنتخب بلقبها.

هل ترى بأن منتخب مصر قادر على الفوز باللقب؟

منتخب مصر مرشحا قويا للفوز باللقب لعدة عوامل وهي أن البطولة تقام على ملاعبنا ووسط جماهيرنا وهو ما سيعطينا القوة والدافع للتتويج باللقب، وعلينا الصعود من مجموعتنا ونحن في المركز الأول.

وما هي المنتخبات التي تخشى على منتخبنا منها؟

السنغال والكاميرون والمغرب والجزائر.

البعض انتقد أجيري على اختيارته في القائمة.. ما تعليقك؟

لن أتحدث في هذا الأمر لكن بالتأكيد هناك مجموعة من اللاعبين اتظلموا، لكن هناك جزئية مهمة أرى بأن فترة إعداد المنتخب للبطولة كانت قليلة جدا فالانسجام بين اللاعبين يحتاج لمزيد من الوقت.

وماذا عن اختيار 5 لاعبين من فريق بيراميدز؟

هو أمر يسعدنا بكل تأكيد وأتمنى لهم التوفيق، وأن يكونوا سببا في تتويج المنتخب باللقب ويساهموا في إسعاد الجماهير المصرية.

هل تعتقد بأن محمد صلاح قادر على تحقيق أمال جماهير مصر في البطولة؟

محمد صلاح لاعب كبير وسيكون له دور مع المنتخب خاصة بعد التتويج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنن علينا أن لا ننسى الأخرين.

وماذا تقصد باللاعبين الأخرين؟

المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين فمثلا محمود تريزيجه من أفضل اللاعبين في المنتخب ومن أسباب صعوده لكأس العالم وهو لاعب "مظلوم" إعلاميا وفي النهاية الدعم كله يذهب لمحمد صلاح، فتريزيجيه لاعب كير ويستحق مكانه أعلى وأتمى له الخير وأن ينتقل لفريق كبير.

في النهاية.. ما هي أمنياتك التي تحلم بتحقيقها؟

أكمل عقدي مع بيراميدز وأحقق لقب مع وأساعد زملائي لأن هذا النادي يستحق منا ذلك فنحن نلعب على أفضل الملاعب ملاعب وبنسافر في أفضل الأتوبيسات ونقيم في أفضل الفنادق، وأتمنى التوفيق لنا فيما هو قادم.