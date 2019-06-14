رياضة | الصراع يشتد بين الاتفاق والنصر على ضم المقهوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصراع يشتد بين الاتفاق والنصر على ضم المقهوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس نادى الاتفاق مع نظيره، النصر حول التعاقد مع، حسين المقهوي، لاعب أهلي جدة، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية

وكشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة النواخذة، تقدمت بعرض رسمي من أجل الظفر باللاعب، فى ظل حاجة فارس الدهناء، إلى خدماته .

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ويخطط الاتفاق لإغراء المقهوي، بالحفاظ على مكانه فى المنتخب الوطنى، باللعب بصفة أساسية، فى الموسم المقبل، خاصة أنه في حال انتقل إلى النصر، فإنه سيجلس على دكة البدلاء، وبالتالي يفقد مكانه في الأخضر.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة السعودي، كان قد رفض توثيق عقد المقهوي الجديد مع الأهلي، بسبب مخالفته بند الـ50%، وبالتالي يحق للنجم الشاب الرحيل مع دفع قيمة المقدم الذي استلمه إلى الأهلي، والذي يقدر ب6 ملايين ريال.