رياضة | رسميًا...تأجيل ودية المنتخب الأوليمبي والفلسطيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا...تأجيل ودية المنتخب الأوليمبي والفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر تأجيل ودية منتخب مصر الأوليمبي مع منتخب فلسطين والتى كان مقرراً لها 16 يونيو الجاري لموعد يحدد فيما بعد.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب لودية يوم الأحد المقبل برام الله أمام منتخب فلسطين وتم تأجيلها على أن يتم تحديد الموعد الجديد خلال الساعات المقبلة.